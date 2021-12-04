الجائحة تقوض العودة إلى المكاتب .. أي مكان يمكنك الإنجاز فيه هو مقر العمل

بدأ الرؤساء التنفيذيون للشركات دراسة أنماط عمل مختلفة لموظفيهم، إذ قلب استمرار جائحة كورونا وانتشار المتحور الجديد أوميكرون أحدث خطط لعودة الموظفين لأماكن العمل رأسا على عقب.ونظرا لأن العلماء لا يعرفون بعد الكثير عن أوميكرون، تحاول الشركات فهم كيفية تأثير هذه السلالة على عملياتها وأرباحها. وكان موقف معظمها الانتظار مع دراسة مدى سرعة انتشار أوميكرون وحجم الضرر المحتمل الناتج عنه.ووفقا لـ"رويترز"، أرجأت شركات مثل جوجل إلى أجل غير مسمى خطتها للعودة إلى مقرات العمل في أنحاء العالم.وقالت جين مونتسانو مسؤولة الموارد البشرية في شركة ليكسيل اليابانية لصناعة المراحيض الفاخرة في مؤتمر "رويترز نكست" هذا الأسبوع إن الشركة حادت عن نظام العمل الصارم في اليابان وتخلت عن ساعات العمل الأساسية والاجتماعات الصباحية وتعيد النظر في كيفية استخدام مقر العمل.وأضافت خلال جلسة نقاشية بشأن مستقبل العمل "الأمر لم يعد هو مكان العمل، أي مكان يمكنك إنجاز العمل فيه هو مقر العمل".وسارعت بلدان العالم هذا الأسبوع إلى فرض قيود أو تشديد قواعد فحص المسافرين بعد اكتشاف أوميكرون لأول مرة في جنوب القارة الإفريقية".ووفقا لـ"رويترز"، قال ياتسك أولتشاك الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس خلال المؤتمر "يمكننا تقريبا مقارنة الأمر بحالة الحرب. الجميع يتظاهر بأن الأمور تعود إلى طبيعتها، لكن الأوضاع ليست طبيعية، نحن جميعا تغيرنا".وقال جيف لفين شرتس، العضو المنتدب في شركة ويليز تاورز واتسون للاستشارات "حددت الشركات في الوقت الراهن أطرا زمنية لعودة الموظفين إلى مقرات العمل ثم أرجأتها عدة مرات لدرجة أنني علمت أنها تدرس عدم إلزام الموظفين بالعودة لحين وضوح الموقف".ولمواجهة الانتشار السريع للجائحة، أقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، تنص على العودة للعمل من المنازل، وتستبعد إغلاق المدارس أو الشركات.وتسمح الحكومة لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا سلبية بالوجود في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام، وتشدد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم.وصوت المجلس بالإجماع، لمصلحة قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، الذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حاليا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم "إشارة المرور".وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين.وأنفقت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا حتى الآن نحو 52 مليار يورو لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ربيع 2020.وقالت كريستيانه شونيفلد، عضو مجلس إدارة الوكالة من العاصمة برلين "إنه تم إنفاق 24 مليار يورو على الإعانات المقدمة في صورة بدلات العمل لساعات مختصرة خلال عامي 2020 و2021، فضلا عن 18 مليار يورو للإعانات الاجتماعية وعشرة مليارات يورو لإعانات البطالة التي ارتبطت بفترة تفشي الوباء".وأضافت أن تمويل هذه النفقات الإضافية بالنسبة للوكالة استنفد الاحتياطي الخاص بها بالكامل تقريبا، الذي كان يبلغ نحو 26 مليار يورو، لافتة إلى أنه تم الحصول على مساهمات من الحكومة الاتحادية بقيمة 24 مليار يورو تقريبا.وأشارت شونيفلد إلى أنه سيكون هناك ثغرة في الميزانية المقبلة لعام 2022، لافتة إلى أن الوكالة تفترض أنها ستحتاج إلى نحو مليار يورو في صورة مساهمات من الحكومة لسد ذلك.وأقرت شونيفلد بأن فرض إغلاق جديد آخر بسبب الوباء وما يعقبه من احتمالية زيادة حجم العمل بنظام الساعات المختصرة قد يزيد حجم العجز المالي.