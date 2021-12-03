مبيعات معرض الرياض للسيارات تفوق 120 مليون ريال

أُسدل الستار أمس على النسخة الثانية من معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وسط إقبال ممّيز طوال أيامه وحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر، وحقّق المعرض مبيعات تفوق 120 مليون ريال في صفقات شملت 118 سيارة.

وقد اجتذب مجسّم أول سيارة فورمولا1 مصنوع بالكامل من قطع الليغو، أنظار زوّار المعرض الذين أبدوا دهشتهم من جمال المجسم مع افتخارهم بأنه جمع بأيدٍ سعودية، وحققت السعودية ببناء هذا المجسّم رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق في موسوعة غينيس، حيث استهلك في بنائه أكثر من 500 ألف قطعة ليغو.

وشهد المعرض إقامة أكبر مزاد عالمي للسيارات، بإدارة شركة "سيلفرستون البريطانية" المتخصصة في تنظيم هذا النوع من المزادات، جرت خلاله المزايدة على أندر السيارات الرياضية والكلاسيكية في العالم.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات خلال المزاد إلى 32 مليون ريال، وكان من بين أبرز السيارات التي عرضت للبيع لامبورغيني فينيو موديل 2015، وأستون مارتن موديل 2020 من نوع DB5، إضافة إلى مجموعة متنوعة من السيارات الأخرى.

وأقام المنظمون لمعرض الرياض للسيارات، أجنحة لأفخم شركات السيارات في العالم منها "بوغاتي وبورش وبنتلي وفيراري وباغاني"، إذ تحتوي تلك الأجنحة على أغلى وأندر السيارات في العالم.

وشهدت أيام المعرض فعاليات يومية لرياضة "الدريفت"، والتي أقيمت في مضمار مخصص وبقيادة سائقين محترفين، حيث لفتت مهاراتهم الفريدة في القيادة والسيطرة على مقود السيارة، أنظار آلاف الزوار.

كما قدّم معرض الرياض للسيارات خلال فعالياته، تجربة فريدة للزوار من خلال استعراضه مجموعة من السيارات النادرة والرياضية والتاريخية، واستطاع بجدارة تعزيز توجّه موسم الرياض 2021، نحو تلبية جميع الرغبات وإشباع شريحة كبيرة من الاهتمامات.