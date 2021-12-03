"إيفرجراند": لا ضمان لمواصلة الوفاء بالتزاماتنا المالية .. السيولة لا تكفي

أعلنت شركة إيفرجراند الصينية للعقارات أنها تعتزم الدخول في مفاوضات بشكل فعال مع دائنين أجانب، لوضع خطة قابلة للتطبيق بشأن إعادة هيكلة ديونها.وقالت "إيفرجراند" في ملف مستندات لبورصة هونج كونج أرسل أمس، إنه ليس هناك أي ضمان لامتلاكها أموالا كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بالنظر إلى وضع السيولة الحالي للشركة.وأضافت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء أنها تلقت طلبا للوفاء بالتزاماتها المالية بموجب ضمان بمبلغ يقارب 260 مليون دولار.وتكافح "إيفرجراند" لجمع أموال للوفاء بالتزاماتها المالية التي تزيد على 300 مليار دولار، وهو ما يثير مخاوف من أن الشركة قد تتجه نحو التخلف عن السداد الذي قد يضر بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضحت الشركة في بيانها أنها إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بموجب الضمان أو الوفاء ببعض الالتزامات المالية الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى مطالبة الدائنين بتسريع السداد.وقد أصبحت "إيفرجراند" أكبر الخاسرين من جهود الرئيس الصيني شي جين بينج المستمرة منذ أعوام للحد من الإفراط في الإنفاق من جانب قطاع العقارات المثقل بالديون.واستدعت الحكومة الصينية مؤسس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون بعد أن أشارت الأخيرة أمس، إلى أنها لا تستطيع ضمان أن لديها موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.في الأثناء، أعلنت السلطات المحلية في غوانغدونغ في بيان أنها استدعت "على الفور شو جيانين، وتم الاتفاق على إرسال فرقة عمل إلى شركة إيفرجراند ريل ايستايت جروب للإشراف على إدارة مخاطر الشركة".وفي بيان آخر صدر أمس، قالت "إيفرجراند" إنها تدرس حلولا مختلفة "بينها، على سبيل المثال لا الحصر، تجديد وتمديد القروض وعمليات التصرف في الأصول".وأضافت المجموعة أن عليها أن تدفع الثلاثاء أحد إصدارات سنداتها بقيمة 400 مليون دولار. وعدم الوفاء بهذا الالتزام من شأنه أن يضع الشركة في حالة تخلف عن السداد، ما سيؤدي إلى التخلف عن سداد ديون أخرى.و"إيفرجراند" التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر الشركات العقارية في الصين، وتوظف 200 ألف شخص ونشاطها يولد 3.8 مليون وظيفة في البلاد، بحسب الشركة.لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر للوفاء بمدفوعات الفوائد وتسليم الشقق.ويتابع المراقبون وضع المجموعة بقلق منذ أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق نمو العملاق الآسيوي.تجنبت "إيفرجراند" العديد من حالات التخلف عن الدفع في تشرين الأول (أكتوبر)، من خلال سداد مدفوعات الفائدة في اللحظة الأخيرة لحاملي السندات في الخارج. لكن المجموعة تحاول منذ عدة أشهر بيع أصول لتجاوز صعوباتها.وفي سياق الشأن الصيني، أعلنت وزارة التجارة الصينية، عن ارتفاع حجم تجارة الخدمات في الصين بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.2 تريليون يوان (نحو 659.41 مليار دولار) خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.وعلى وجه التحديد، بلغ إجمالي صادرات الخدمات نحو تريليوني يوان، بزيادة 29 في المائة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي واردات الخدمات 2.2 تريليون يوان، بارتفاع نسبته1.1 في المائة على أساس سنوي.وسجلت البلاد انخفاضا ملحوظا في عجز تجارة الخدمات خلال الفترة المذكورة، حيث تفوق نمو صادرات تجارة الخدمات على نظيره للواردات بواقع 27.9 نقطة مئوية.وأظهرت نتائج بيانات الوزارة أنه وخلال الأشهر العشرة الأولى المذكورة، بلغ العجز في تجارة الخدمات 203.17 مليار يوان، بانخفاض 424.7 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، انخفض حجم تجارة الخدمات بنسبة 5.4 في المائة، حيث زادت صادرات الخدمات بنسبة 26.6 في المائة، وانخفضت وارداتها بنسبة 23.1 في المائة.وفي تشرين الأول (أكتوبر) وحده، سجلت تجارة الخدمات في البلاد 413.97 مليار يوان، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي.وارتفعت التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة في فترة منذ بداية العام وحتى تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى نحو 1.86 تريليون يوان، بزيادة 13.3 في المائة على أساس سنوي. ويمثل الرقم 44.2 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات.وارتفعت صادرات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 16.9 في المائة عن العام الماضي، لتسجل 1.01 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات الخدمات، بينما ارتفعت واردات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 9.3 في المائة، لتسجل 850.55 مليار يوان.وانخفضت التجارة في خدمات السفر بنسبة 27.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 631.68 مليار يوان، وذلك في ظل مواصلة الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير صارمة لتقييد حركة الناس عبر الحدود.واتخذت الصين مجموعة من الإجراءات لتوسيع انفتاح صناعة الخدمات، وتعهدت ببذل مزيد من الجهود لتعزيز انفتاح التجارة في الخدمات على مستوى أعلى.