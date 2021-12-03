البنوك الكبرى تواجه مصير الديناصورات في عصر التكنولوجيا المالية

يبدو أن البنوك الكبرى في العالم تواجه خطر الاندثار، كما حدث مع الديناصورات، بسبب ترددها في التكيف مع تطورات تكنولوجيا الخدمات المالية في عالم اليوم.تشير أحدث النتائج المالية الفصلية إلى استمرار نمو إنفاق البنوك على التكنولوجيا الجديدة، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة مقابلة في الأرباح، بل إنها قد تتحول إلى أموال مهدرة إذا لم يحدث تغيير جذري في طريقة استخدام البنوك للتكنولوجيا الجديدة.ويرى بن آشبي المصرفي الأمريكي البارز في تحليل نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء، أن أغلب البنوك تتبنى استراتيجية خطأ وهيكلا خطأ، مع تراكمات كبيرة من الممارسات القديمة التي تعرقل تطور التكنولوجيا الجديدة المفيدة. لذلك كثير من البنوك تكرر خطأ شركات الاتصالات العملاقة نفسه في الجيل السابق، عندما انفقت الأخيرة مبالغ ضخمة على إقامة بنية تحتية، ثم جاء قادمون جدد إلى السوق ليجنوا هم المكاسب وتتكبد تلك الشركات خسائر كبيرة.في الوقت نفسه يقول آشبي الشريك في شركة جود جفرنينس كابيتال للاستثمار المالي إن بعضا من الأخطاء ليست مسؤولية العاملين في القطاع المصرفي، نظرا لأن القدر الضخم من القواعد التنظيمية في القطاع يجعل من الصعب عليه تطوير وتطبيق استراتيجية جديدة ومميزة.كما أن كثيرا من البنوك الكبرى يبدو أنها استسلمت للأمر الواقع ولم تعد تقدم سوى القليل من استراتيجيات جذب العملاء المميزين، والمنافسة بشكل عام، مع التركيز على محاولة خفض النفقات. وأدى التركيز على خفض النفقات إلى رحيل كثير من المواهب والمهارات عن هذه البنوك لمصلحة كيانات جديدة ناشئة، وبحسب دراسة أعدتها شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية فإن 70 في المائة، من مشاريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي العالمي فشلت.ولكي تستفيد فعليا من تطبيقات التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تحتاج المؤسسات المالية التقليدية إلى تبني استراتيجية "الرقمنة أولا". لكن ما معنى هذا الشعار؟ يقول آشبي الذي عمل سابقا مديرا إداريا لإدارة الاستثمار والخزانة في بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي إن استراتيجية "الرقمنة أولا" أمر معقد وتتنوع في الأسواق المختلفة. فبالنسبة للتجزئة المصرفية يمكن أن تعني إمكانية تواصل العملاء مع البنوك من خلال هواتفهم الذكية، وبالنسبة للمؤسسات العميلة يمكن أن تعني المساعدة في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتحليل الاستثمارات أو التحوط المعقد لتلبية احتياجات محددة لهذه المؤسسات.من ناحية أخرى فإن التحول التكنولوجي الحقيقي للبنوك والمؤسسات المالية يصطدم بمجموعة كبيرة من العقبات في مقدمتها الطبيعة المنظمة والصارمة للبنوك، وصعوبة إعادة هندسة الهياكل التشغيلية لها بما يتناسب مع الوقائع الجديدة لعصر التكنولوجيا. كما أن الثقافة المؤسسة تقاوم مثل هذا التغيير. وتختلف مهارات البيع أو الإقراض المطلوبة لتشغيل شركة تعتمد على التكنولوجيا، تماما عن تلك الموجودة في البنوك التقليدية.ففي أستراليا ظلت مجموعة كومنولث بنك تستخدم الأشرطة الممغنطة لتخزين البيانات الأساسية للعملاء حتى.2016 والبيانات المخزنة على هذه الوسائل القديمة ليست "قيمة" من الناحية العملية وتحتاج إلى جهد كبير حتى يتم تحويلها إلى شيء مفيد. ويصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة عندما يكون البنك نتاج مجموعة من صفقات الاندماج ولديه تراث من المعايير المتباينة التي يجب التعامل معها. كل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوقت والنفقات، وتقليل قيمة المؤسسة.في الوقت نفسه فإن البنوك التقليدية ذات القواعد التنظيمية الصارمة تواجه صعوبة كبيرة في استقطاب المواهب والمهارات في مجال التكنولوجيا، التي يصعب إقناعها بالعمل في هيكل إداري جامد ويخضع للتراتبية الوظيفية بصورة كبيرة ويركز على خفض النفقات وحذر للغاية. في مواجهة هذه الحقائق لجأت البنوك الكبرى إلى شراء ما تعرف باسم شركات "التكنولوجيا المالية" على أمل دمجها في الهيكل التقليدي القائم لها. لكن محاولة دمج التكنولوجيا الخارجية التي تظهر كفكرة لاحقة، مع الحاجة إلى تغيير جوهري في التشغيل لتعظيم صفقة الاستحواذ يعني أن كثيرا من هذه الصفقات تنتهي بالفشل.وأخيرا يرى بن آشبي أن الخطر الأكبر الذي يهدد البنوك العالمية قد يأتي من بعض شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وتويتر وأبل. فهذه الشركات لديها المهاترات والتكنولوجيا ولديها في الأغلب علاقات أوثق مع عملائها. كما أن هذه الشركات تحتاج إلى التوسع في مجالات جديدة مثل مجال الخدمات المالية لكي تبرر الارتفاع المستمر في أسعار أسهمها في البورصة.وقد بدأنا نرى بالفعل دخول تلك الشركات إلى عالم الخدمات المالية من خلال "فيسبوك باي" و"تويتر تيبس"، وكثير من ذلك قادم في الطريق، وبالتالي فإنه على البنوك الكبرى إعادة التفكير في نماذج عملها بشكل جذري قبل فوات الآوان.وفي نهاية 2020، حذر عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، من أن العملات المشفرة التي تتبع شركات تكنولوجيا عالمية عملاقة على غرار "فيسبوك" قد تقوض المنظومة المالية الأوروبية.وقال فابيو بانيتا إن "شركات التكنولوجيا الكبرى قد تشكل مخاطر كبيرة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي وقد تقيد خيارات المستهلكين بدلا من توسيعها".وأضاف أنه بينما يمكن لهذه الشركات أن "توفر حلولا للدفع مناسبة وفعالة، إلا أنها تحمل في الوقت ذاته خطر تهديد المنافسة والخصوصية والاستقرار المالي وحتى السيادة النقدية".ويأتي تحذير بانيتا في وقت يسرع وباء كوفيد - 19 التحول باتجاه الدفع إلكترونيا والتخلي عن الأوراق النقدية، وهو أمر ترجح إدارة البنك المركزي الأوروبي بأن يتواصل حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية.ويدرس "فيسبوك" إطلاق عملته المشفرة الخاصة به التي يطلق عليها "ليبرا" بحجة خفض التكاليف على المستهلكين حول العالم من خلال تخليصهم من الرسوم العالية لإجراء تحويلات عبر الحدود.لكن الخطة أثارت جدلا واسعا وتثير قلق جهات منظمة حول العالم حيال عملة تدار بشكل خاص. وأشار بانيتا إلى أن الأموال قد تصبح متوافرة مقابل رسوم اشتراك في منصة ما.وأضاف أن على أوروبا أن تتجنب كذلك الاعتماد على الجهات الخارجية التي توفر إجراء دفعات دون استخدام الأوراق النقدية بشكل قد "يضر التنافسية".ويجري البنك المركزي الأوروبي مشاورات حاليا للنظر في مسألة تبني عملية رقمية خاصة في منطقة اليورو. وسبق أن أعرب بانيتا عن تأييده لإطلاق يورو رقمي في مسعى لتعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي المالية. وكشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتنظيم العملات الرقمية، مقترحة قواعد قد تحد عملية تطوير "ليبرا" ومشاريع مشابهة.