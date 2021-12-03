الصحة العالمية: لا يوجد دليل حتى الآن يدعم فكرة صنع لقاحات مضادة لأوميكرون

قال مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم إنه لا يوجد دليل يدعم فكرة تغيير لقاحات كوفيد-19 حتى تكون ملائمة لمقاومة السلالة أوميكرون.

وأضاف رايان، خلال فعالية نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، أنه رغم ذلك، وإذا لزم الأمر، فإن العمل جار بالفعل في حالة الحاجة إلى لقاحات خاصة بأوميكرون.

وبحسب (رويترز) قال رايان: "في الوقت الحالي، لدينا لقاحات فعالة جدا .. نحن بحاجة إلى التركيز على توزيعها بشكل أكثر إنصافا .. نحن بحاجة إلى التركيز على حصول الفئات الأكثر عرضة للخطر على التطعيم".

وقالت المنظمة في وقت سابق اليوم إنها لا تزال تدرس قابلية الانتقال وشدة السلالة الجديدة.