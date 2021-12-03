"ناسا" تمنح شركات 415.6 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" منح 415.6 مليون دولار لشركات بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس ونورثروب جرومان كورب ونانوراكس لتطوير محطات فضاء تجارية ذات ملكية وإدارة خاصة.

يأتي ذلك في إطار جهود ناسا للاستفادة من قدرات الشركات الخاصة بهدف تمكين اقتصاد تجاري تقوده الولايات المتحدة في مدار الأرض المنخفض مع احتمال خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة في نهاية العقد الحالي.

ومنحت ناسا بلو أوريجين 130 مليون دولار للمساهمة في تطوير محطة فضاء أوربيتال ريف التي أعلنت عنها قبل نحو خمسة أسابيع بالشراكة مع سييرا سبيس وبوينج. وتسعى بلو أوريجين إلى إطلاق مركبة الفضاء في النصف الثاني من العقد الحالي.

وترى بلو أوريجين محطة أوربيتال ريف على أنها مركز لصناعات تجارية مثل الصناعات التحويلية والترفيه والرياضة والألعاب والسفر من أجل المغامرة. كما تسعى أيضا إلى أن تكون مقرا لبعثات مأهولة وتجارية.

وحصلت شركة نانوراكس، التي مقرها هيوستن، على النصيب الأكبر من الأموال التي خصصت ناسا إذ تلقت 160 مليون دولار لتطوير محطة فضاء ستارلاب التي تشيدها مع لوكهيد مارتن وفوياجر سبيس.

كما منحت ناسا 125.6 مليون دولار لشركة المقاولات الدفاعية والفضائية نورثروب جرومان.

وقال ستيف كرين نائب رئيس الشركة لعمليات الفضاء المدنية والتجارية "ستتيح محطتنا... بعثات تجارية مستدامة حيث لا تتحمل ناسا كافة التكاليف لكنها تشارك كواحدة من عدة عملاء".