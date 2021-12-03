أسهم أوروبا تتجه لإنهاء أسبوع متقلب على مكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه لإنهاء أسبوع متقلب على ارتفاع، إذ اشترى المستثمرون أسهم كانت قد تأثرت بمخاوف حيل السلالة أوميكرون، غير أن المكاسب جاءت باهتة إلى حد كبير قبيل بيانات الوظائف الشهرية الأمريكية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد أن تقلب بين الخسائر والمكاسب طوال الأسبوع وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا على التعافي الاقتصادي العالمي.

وقادت أسهم شركات السفر مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 2.3 بالمئة في التعاملات المبكرة بالرغم من فرض قيود جديدة في ألمانيا وهولندا وأماكن أخرى لمنع انتشار المتحور الجديد.

وتقدمت أسهم شركات النفط واحدا بالمئة، مقتفية أثر أسعار الخام بعد أن قالت أوبك+ إنها ستعيد النظر في زيادات الإمدادات قبيل اجتماعها المقبل إذا أثرت السلالة أوميكرون على الطلب.