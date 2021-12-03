ارتفاع دراماتيكي لأسعار الكهرباء في سنغافورة .. قفزت 1290 % خلال يومين

تواجه سنغافورة ارتفاعا دراماتيكيا جديدا في أسعار الجملة للكهرباء بلغ 1290 في المائة، في ظل معاناة البلاد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية نظرا لاعتماد سنغافورة على استيراد أغلب احتياجاتها من الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن سعر الجملة للكهرباء قفز إلى 4499 دولارا سنغافوريا (3293 دولارا) لكل ميجاواط/ساعة كهرباء، في حين كان السعر الثلاثاء 323.61 دولار سنغافوري لكل ميجاواط/ساعة.

ويأتي ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي وتوقف غير مخطط لبعض محطات التوليد إلى جانب تضرر البلاد من الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في العالم بحسب جيمس ويستلر رئيس إدارة تداول مشتقات سوق الطاقة العالمية في شركة سيمبسون سبينس يونج.

والارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء جاء بعد أقل من شهرين من ارتفاع مماثل دفع العديد من شركات توزيع الكهرباء في سنغافورة إلى التوقف عن العمل.

يشار إلى أن ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات، عزز النمو الاقتصادي في سنغافورة بنسبة 7.1 في المائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يسجل نسبة تبلغ نحو 7 في المائة للعام الجاري بأكمله.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة أخيرا، أن إجمالي الناتج المحلي من المرجح أن يكون قد نما بنسبة 7.7 في المائة، حتى الآن هذا العام، عقب أن انكمش بأكثر من 5 في المائة خلال 2020.

وقالت الوزارة، إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، مرجعة النمو جزئيا إلى الطلب العالمي المزدهر على أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. وكان الإنتاج في الدول المجاورة مثل ماليزيا وفيتنام قد تباطأ مطلع هذا العام بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، ما أدى لنقص المكونات في مصانع السيارات في أوروبا.

واستمر الوضع صعبا بالنسبة للفنادق والمطاعم، حيث انكمش القطاعان بنحو 4 في المائة، خلال الربع الثالث من العام بسبب إعادة فرض قيود أكثر صرامة على تناول الطعام في المطاعم والفعاليات بعدما سجلت سنغافورة حالات وفاة قياسية بفيروس كورونا.

وتواجه خطط سنغافورة، لإطلاق عملية واسعة لاستيراد الكهرباء النظيفة للمساعدة على خفض الانبعاثات عقبة، بعدما حظرت الجارة ماليزيا صادراتها من الطاقة المتجددة.

ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، كانت سنغافورة تخطط لشراء كميات من الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة، عبر كابل تحت البحر، في إطار العمل لتحقيق هدفها لاستيراد ما يصل إلى أربعة جيجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون بحلول 2035، تمثل نحو 30 في المائة من الإمدادات.

وقال جون نج، الرئيس التنفيذي لشركة باور سيرايا المستوردة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "إن الفترة التجريبية التي تمتد لعامين بداية من 2022 لتوصيل 100 ميجاواط ستشمل كهرباء منتجة بالكامل من الغاز الطبيعي".

إلا أن الخطة قد تتعثر بعدما تحركت ماليزيا لتقييد صادرات الطاقة المتجددة إلى سنغافورة الشهر الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق الأهداف المناخية وتوسيع دور المصادر الأنظف في مزيج الطاقة الخاص بها، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما".