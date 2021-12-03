لا انتهاء لأزمة شركات العقارات الصينية قبل أشهر .. السيولة المالية تعاني الضغوط

قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني: إن مشكلات تمويل شركات التطوير العقاري والبناء الصينية قد لا تنتهي قبل شهور لتستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل، في حين يمكن أن تؤدي الظروف الحالية إلى مزيد من الصعوبات بالنسبة لهذه الشركات.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير كتبه عدد من خبراء "فيتش" بينهم أدريان شينج القول: إن السيولة المالية في قطاع التطوير العقاري الصيني تعاني الضغوط منذ تموز (يوليو) الماضي عندما بدأت شركة إيفرجراند إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين المعاناة في الوفاء بالتزاماتها المالية.وأضاف التقرير، أن هذه الضغوط على السيولة المالية "ستستمر لبعض الوقت"، ومع إغلاق أبواب أغلب أسواق المال الخارجية أمام شركات التطوير العقاري الصينية، فإن هذه الشركات قد تتمكن من مواصلة سداد التزاماتها اعتمادا على السيولة الداخلية، لكن هذا الحل لن يستمر لفترة طويلة حتى "بالنسبة لأقوى شركات التطوير العقاري".وتتوقع "فيتش" تراجع قيمة مبيعات شركات العقارات الصينية خلال العام المقبل بما يراوح بين 10 و15 في المائة، مقارنة بالعام الحالي، كنتيجة جزئية لتراجع متوسط الأسعار 5 في المائة، في حين تتوقع "فيتش" أن تكون مبيعات العام الحالي قريبة من مستويات العام السابق.وارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ تموز (يوليو) الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطا.وأشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني في تقريره الشهري الصادر أمس الأول، إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.4 نقطة مقابل 49.2 نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 52.3 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي، وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.2 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال الشهر السابق.وأظهرت نتائج بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين بلغ 50.1 في تشرين الثاني (نوفمبر)، مرتفعا عن الرقم المسجل بـ49.2 في تشرين الأول (أكتوبر)، وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.وقال تشاو تشينج خه الإحصائي في الهيئة، إن الارتفاع حدث بعدما بدأت تدابير البلاد لضمان إمدادات كافية من الطاقة واستقرار أسعار السوق.