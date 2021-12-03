الأسهم الأمريكية تنتعش وتعوض خسائر سلالة كورونا

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم لتعوض خسائر على مدى الجلسات الماضية مع إقبال المستثمرين على تصيد الصفقات بينما يترقبون تداعيات متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتقدمت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، وكان المؤشر داو جونز أكبر الرابحين إذ حقق أعلى مكاسب في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ الخامس من مارس، وقدمت أسهم شركة بوينج أكبر دعم للمؤشر.

وصعد المؤشر داو جوز الصناعي 617.75 نقطة، أو 1.82 في المائة عند الإغلاق إلى 34639.79 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 64.06 نقطة، أو 1.42 في المائة، إلى 4577.1 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 127.27 نقطة، أو 0.83 في المائة، إلى 15381.32 نقطة.