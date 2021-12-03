اكتشاف علمي يمهد لإنتاج لقاح لجميع متحورات كورونا

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أظهرت نتائج دراسة مخبرية - لم يجري تحكيمها بعد - لعلماء صينيين توصلهم إلى اكتشاف جسما مضادا يساعد في ابتكار لقاح عام ضد جميع سلالات الفيروس التاجي خلال الأشهر المقبلة.وحسب موقع "بيا ربكسيف" توصل علماء في الصين إلى أن الجسم المضاد المكتشف يتجاهل جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد، ويمكنه الاندماج ببروتينللمتحور أوميكرون.و"بيا ربكسيف" تابع لمختبر "كولد سبرينج هاربور" ومتخصص بنشر دراسات المختبر قبل مراجعة الأقران، ويعد المختبر مؤسسة أمريكية خاصة غير ربحية تركز على دراسات البيولوجيا وعلم الأعصاب والسرطان والأحياء النباتية، ولها شراكات مع مختبرات صينية.ووفقا لما أورده الموقع فأن الفريق الطبي برئاسة البروفيسور دينغ كاي من جامعة صن يات صن في قوانغتشو، قد اكتشف هذا الجسم المضاد في دم مواطن صيني تعافى من كوفيد – 19.