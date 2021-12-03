أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد تعاملات متقلبة

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بأكثر من 1 % في المائة اليوم ، بعد جلسة شهدت تأرجحا في نطاق خمسة دولارات بعد أن فاجأت أوبك+ الأسواق بالالتزام بخططها لزيادة الإنتاج بوتيرة بطيئة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 80 سنتا بما يعادل 1.2 في المائة إلى 69.67 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى منخفضا بلغ 65.72 دولار خلال اليوم، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا أو 1.4 في المائةإلى 66.50 دولار للبرميل بعد نزوله إلى 62.43 دولار.



وشهدت السوق موجة بيع بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يٌعرف بأوبك+، اليوم الخميس على نحو مفاجئ بعض الشيء على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا.



وكان هذا القرار هو الأحدث في سلسلة الوقائع التي تسببت في انخفاض حاد لأسعار النفط الخام بعد أن فقدت 24 في المائة في الأسابيع الثلاثة الماضية.



وعادت العقود الآجلة للصعود بنهاية اليوم، غير أن الغموض بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات، تركت المستثمرين في حالة من القلق.

