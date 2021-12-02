أمريكا تسجل إصابة ثانية بمتحور "أوميكرون"

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية اليوم ثاني إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عن توقعات السلطات الصحية الأمريكية بتسجيل المزيد من الإصابات بسلالة "أوميكرون"، مؤكدةً أن الإدارة الأمريكية تعمل على الحد من سرعة انتشارها.

وقالت ساكي: إن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقييم المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتحديد إجراءات التعامل معه.