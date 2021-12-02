حلبة كورنيش جدة تنال ختم الاعتماد الرسمي لسباقات الفورمولا 1

تفقد مدير سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 ومفوض السلامة مايكل ماسي اليوم، جاهزية حلبة كورنيش جدة عشية انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، حيث نالت الحلبة الجديدة ختم الاعتماد قبيل ظهورها الأول في سباقات الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وتضمنت عملية الفحص تقييم جودة مسار السباق، والمناطق المحيطة به؛ لضمان التأكد من ملاءمته للمواصفات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي للسيارات، قبل أن يعطي الحلبة التقييم "أ" وهو الأعلى في سلّم التصنيفات التي يمنحها لأرقى وأفضل الحلبات العالمية، ما يخوّلها استضافة سباقات الفورمولا 1.

وأبدى مايكل ماسي إعجابه بوتيرة التقدم الكبيرة التي شاهدها في زياراته المتعددة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت استثنائية باكتمال الحلبة ووصولها إلى أعلى المستويات التي تتوافق مع التقييم "أ" للاتحاد الدولي للسيارات، وهو المعيار الذي يخولها لاستضافة سباق الجائزة الكبرى, مما يوفر تحدياً جديداً للسائقين والفرق، متطلعاً إلى عطلة نهاية أسبوع أخرى مثيرة، مع اقتراب إسدال الستار على موسم الفورمولا 1 لعام 2021.

بدوره، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بالنتائج الإيجابية للفحص النهائي اليوم، واعتماد حلبة كورنيش جدة رسمياً، الأمر الذي يؤكد للعالم جاهزيتنا لسباق عطلة نهاية هذا الأسبوع في أحدث وأسرع حلبة شوارع في العالم.

وقال سموه :" وصولنا لهذه المرحلة في غضون 8 أشهر فقط ، يجسد جدارتنا باستضافة الحدث، ويؤكد الإنجاز الكبير الذي حققناه، والعمل الجاد والتفاني من قبل جميع موظفينا، والآن نتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في جدة".

وتمكنت شركة رياضة المحركات السعودية من إكمال جميع الأعمال التحضيرية اللازمة لسباق الفورمولا 1 الأول على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وواصلت العمل بلا توقف لضمان تسابق أفضل السائقين في العالم على أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم ، فيما يعد إتمام العمل في الحلبة في وقت قياسي هو الإنجاز الأهم لتصبح بذلك أسرع حلبة تم بناؤها في تاريخ الفورمولا 1.

الجدير بالذكر أن جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021، تسجّل حضورها الأول المميز على روزنامة الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة، حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1, ويتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية العريقة، علاوة على ذلك، تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 "دي آر أس" خلال السباق، ما يضمن الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق.

ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة، وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 على المستوى العالمي.