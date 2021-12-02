أسهم شركات الأسمنت عند أدنى مستوياتها خلال 2021 .. فقدت 20.1 مليار ريال من ذروتها

تسير أسهم شركات الأسمنت المدرجة بالسوق السعودية في اتجاه معاكس لحركة السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية، في حين زادت حدة تراجعها خلال الأسبوع الماضي، بعدما شهدت السوق موجة بيع مدعومة بالتخوفات حول تأثير المتحور الجديد "أوميكرون"، ما دفع الشركات للتداول نحو أدنى قيمة سوقية للعام الجاري.وتأثرت أسهم شركات الأسمنت بالنتائج المالية للعام الجاري، إذ تراجعت الأرباح الصافية 18 في المائة منذ يناير حتى سبتمبر على أساس سنوي، وكانت نتائج الفصل الثالث مخيبة بعدما تراجعت الأرباح 44 في المائة، متأثرة بتراجع إجمالي التسليمات المحلية والمصدرة.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات، تراجعت القيم السوقية لشركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة 26 في المائة بما يعادل 20.1 مليار ريال من أعلى مستوياتها في العام الجاري، لتصل قيمها عند 56.9 مليار ريال.وعلى صعيد الأسهم فرادى، تصدرت أسهم أسمنت حائل التراجعات من أعلى مستوى في العام الجاري بنسبة تجاوزت 35 في المائة ليفقد السهم مكاسب العام ويتداول عند أدنى مستوى منذ أغسطس 2020.حل ثانيا أسهم أسمنت الشمالية بتراجع 33.3 في المائة، وأسمنت أم القرى بنحو 32.2 في المائة، في حين كانت أسهم أسمنت السعودية وأسمنت القصيم الأقل تراجعا من أعلى مستوى في العام الجاري بنحو 17.4 و23.4 في المائة.إلى ذلك، أدت التراجعات، التي طالت أسهم شركات الأسمنت إلى تراجع المكررات الربحية لتلك الشركات إلى 19 مرة وفقا للبيانات المالية لآخر أربعة فصول المنتهية في الربع الثالث 2021.وجاءت أسهم أسمنت المدينة وأسمنت نجران الأقل من حيث المكرر، حيث يتداولان عند مكرر 14 مرة، ثم أسمنت أم القرى بمكرر 15 مرة.أما أسهم أسمنت تبوك وينبع فيعدان من بين الأعلى مكررا عند 52 و25 مرة على الترتيب بنهاية جلسة الأسبوع، في حين لا يزال مكرر أسمنت الجوف بـ "السالب".وتقل القيمة السوقية لشركات الأسمنت البالغة 56.9 مليار ريال في آخر جلسة تداول، عما كانت عليه في نهاية العام الماضي 10.2 في المائة.إلى ذلك، سجل المؤشر العام للسوق السعودية تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي، إذ هبطت السوق الأسبوع الماضي بـ 3.7 في المائة متأثرة بأحداث "أوميكرون" لتسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ أكتوبر 2020.وحدة التقارير الاقتصادية