أسهم أوروبا تتراجع مع هبوط شركات التكنولوجيا والسياحة

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم متبعة خطى الأسهم الأمريكية الليلة الماضية بسبب عدم التيقن فيما يتعلق بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا واحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل التوقيت المتوقع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش بعد أن شهد أفضل جلسة منذ 6 أشهر أمس. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر خاسر على المؤشر تلتها أسهم شركات السفر التي هبطت بنسبة 2%.

وكنت الأسهم الأمريكية قد شهدت عمليات بيع مكثفة بعد الإعلان عن أول إصابة بالمتحور أوميكرون عقب تصريحات جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي عن احتمال ألا يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.