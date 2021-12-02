الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه صدمة مالية غير مسبوقة تفاقمها العقوبات

حذرت الأمم المتحدة في تقرير، من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية "الكارثية" التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي وعودة طالبان إلى السلطة.وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره "الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان 2021-2022" إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان "تتفاقم" و"يجب أن نواجهها لإنقاذ أرواح مهددة بالفقر والمجاعة".وبحسب "الفرنسية"، يوضح التقرير أن أفغانستان تواجه "صدمة مالية غير مسبوقة" تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طالبان. وعانى اقتصاد البلاد التي تعد الأفقر في آسيا طويلا بسبب الحروب والجفاف. ثم أدى انسحاب الغربيين وعودة طالبان إلى السلطة في آب (أغسطس) إلى حرمان الحكومة من موردها الرئيس المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي ومولت 80 في المائة من ميزانيتها.ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصا إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء، التي لم تسمح إلا لجزء فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل.وقالت مديرة البرنامج في آسيا كاني وينياراجا إن "النساء يشكلن 20 في المائة من مجموع اليد العاملة وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية في أفغانستان".ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه من دون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان "بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة"، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.وأضاف التقرير أن الضرر "سيعتمد على شدة القيود المفروضة". من الصعب تقييم أي شيء في الوقت الحالي لأن طالبان ما زالت غامضة بشأن هذا الموضوع.تضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك. فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعدن يحصلن على راتب ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنويا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.لذلك "يجب أن يعود جميع النساء والرجال القادرين على العمل إلى العمل وبذل قصارى جهدهم للتخفيف من الصدمة الاقتصادية وبناء مستقبل للبلاد" بحسب وينياراجا.