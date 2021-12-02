وتصدر المرتفعة "الناقول" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 142.80 ريال، يليه "غاز" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 0.9 في المائة، ليغلق عند 32.10 ريال. وتصدر المتراجعة "جروب فايف" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 37.45 ريال، يليه "موبي" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 102.40 ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 252.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "جروب فايف" بقيمة 14 مليون ريال، يليه "أسمنت الرياض" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا "الناقول" بقيمة ثلاثة ملايين ريال.
السوق الموازية تفقد 100 نقطة بتداولات قيمتها 31 مليون ريال
وتصدر المرتفعة "الناقول" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 142.80 ريال، يليه "غاز" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 0.9 في المائة، ليغلق عند 32.10 ريال. وتصدر المتراجعة "جروب فايف" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 37.45 ريال، يليه "موبي" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 102.40 ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 252.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "جروب فايف" بقيمة 14 مليون ريال، يليه "أسمنت الرياض" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا "الناقول" بقيمة ثلاثة ملايين ريال.
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