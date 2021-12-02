السوق الموازية تفقد 100 نقطة بتداولات قيمتها 31 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية «نمو» 100 نقطة بنحو 0.44 في المائة لتغلق عند 22426 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 21 في المائة بنحو 8.4 مليون ريال لتصل إلى 31 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 203 آلاف سهم لتصل إلى 665 ألف سهم. أما الصفقات، فتراجعت 25 في المائة بنحو 728 صفقة لتصل إلى 2136 صفقة.وتصدر المرتفعة "الناقول" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 142.80 ريال، يليه "غاز" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 0.9 في المائة، ليغلق عند 32.10 ريال. وتصدر المتراجعة "جروب فايف" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 37.45 ريال، يليه "موبي" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 102.40 ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 252.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "جروب فايف" بقيمة 14 مليون ريال، يليه "أسمنت الرياض" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا "الناقول" بقيمة ثلاثة ملايين ريال.