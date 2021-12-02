العراق: ضخ الزيادة المقررة في إنتاج النفط مرتبط بقرارات «أوبك»

قال إحسان عبد الجبار وزير النفط إن موقف العراق بشأن الاستمرار بضخ الزيادة المقررة بحدود 400 ألف برميل يوميا يرتبط بقرارات "أوبك" خلال اجتماعها.وأشار وزير النفط رئيس شركة النفط الوطنية العراقية إلى أن بلاده أطلقت برامج للتوسع الكبير بحجم أعمال الحفر الاستكشافي لمكامن الغاز والنفط في مناطق غرب البلاد وجنوبها، لدعم الجدوى التجارية للموارد غير التقليدية والاستثمارات الضخمة لإنتاج الطاقة الرخيصة قبل حلول 2035. وقال الوزير العراقي في تصريحات صحافية أمس، إن "فعاليات شركة الاستكشافات النفطية بدأت بمناطق الرمادي الغربية والبصرة وميسان، بهدف زيادة حجم الاحتياطي المؤكد للنفط الخام، والوصول لمكامن غازية عميقة لتعزيز قدرات البلاد على إنتاج مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الحر يوميا، لتأمين وقود محطات إنتاج الكهرباء الغازية بنسبة 80 في المائة، سنويا خلال المدة المقبلة".وأوضح أن "تأمين التمويل المالي الذاتي للبرنامج الاستكشافي، يجري بشكل منتظم برغم عدم وجود برنامج واضح للحفر الاستكشافي منذ أعوام، نتيجة إخفاق الإدارات المتعاقبة بالوزارة في مواكبة التطور التكنولوجي العالمي أمام الفرص التنموية والاستثمارية في البلاد".وفي سياق الشأن العراقي، قال عادل كريم وزير الكهرباء العراقي بأن بلاده تخطط للوصول إلى إنتاج 35 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.وأوضح وزير الكهرباء، أن "وزارة الكهرباء العراقية تعمل حاليا على إضافة أربعة إلى خمسة آلاف ميجاواط للطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 21 ألفا و145ميجاواط وصولا إلى تحقيق كامل احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية في غضون ثلاثة أعوام والبالغة 35 ألف ميجاواط.وأضاف أن هذه الخطط ترتبط أساسا بتوفير الأموال وخطة وقودية كاملة، وتمنى أن يستجيب البرلمان العراقي الجديد لخطط وزارة الكهرباء لرفع الطاقات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.وأوضح أن "تفاهماتنا ما زالت مستمرة مع منظومة الربط الخليجي لدول مجلس التعاون لاستيراد الطاقة الكهربائية في حين دخلت عمليات الربط الكهربائي مع الأردن حيز التنفيذ بمعدل 150 ميجاواط لتغذية المدن غربي العراق حيث باشرت الشركة المنفذة أعمالها".ولفت إلى أن العراق يعمل حاليا على إنتاج خمسة آلاف آلاف ميجاواط من الطاقة النظيفة بالتعاون مع شركات عالمية في أطار خطة طموحة للحكومة العراقية لسد النقص الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية. من جانبه، ذكر أحمد العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن عمليات استيراد الكهرباء من الأردن دخلت حيز التنفيذ وشرعت شركة جنرال إلكتريك المنفذة للمشروع عملياتها على الأرض لفحص التربة وتحديد مسارات خطوط النقل لاستيراد 150ميجاواط كمرحلة أولى يمكن أن تصل إلى 960 ميجاواط مستقبلا لتغذية مناطق الاستهلاك الرئيسة لمدن غربي البلاد.وقال العبادي إن الربط الكهربائي مع الأردن مهم جدا للعراق لأنه يفتح الأبواب مستقبلا لتوسيع خطوط الاستيراد لتمتد إلى دول عربية أخرى أبرزها مصر وليبيا ودول المغرب العربي.وأضاف أن مراحل استيراد 500 ميجاواط كمرحلة أولى من هيئة الربط في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من 88 في المائة، ولم يتبق سوى 300 كيلومتر تبدأ من داخل الأراضي الكويتية بمسافة 220 كيلومترا و80 كيلومترا داخل الأراضي العراقية لإتمام عمليات الربط وبالتالي بدء سريان استيراد الكهرباء.