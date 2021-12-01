السماح لشركات توزيع الطاقة البريطانية بزيادة الأسعار لإنقاذها من الإفلاس

عقب أن أشهرت عدد من شركات توزيع الطاقة في بريطانيا إفلاسها خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الجملة للطاقة في كافة أنحاء أوروبا، وافق جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم" على تقديم موعد السماح للشركات برفع أسعارها على المستهلكين اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.



جاء ذلك وفقا لما أوردته بلومبرج استجابة لشكاوى شركات توزيع الطاقة البريطانية من احتمال انتظارها لمدة تصل إلى 18 شهرا حتى تبدأ استعادة نفقاتها الإضافية، وفي ضوء طريقة استرداد النفقات في ظل تسجيل أسعار الغاز العالمي مستويات قياسية.