2.7 تريليون ريال تغطية المؤسسات لـ 9 طروحات .. تعادل 90 % من قيمة 6 بورصات خليجية

تشهد سوق الأسهم السعودية نشاطا متزايدا في الطروحات الأولية، بدعم من مبادرات هيئة السوق المالية، التي تعمل على زيادة الاستثمارات في السوق.وتجد الطروحات الجديدة في السوق السعودية "الرئيسة" خلال العام الجاري اهتماما واسعا من المستثمرين المؤسساتيين، حيث عكست أرقام التغطية حجم السيولة المتوافرة لاستغلال الفرص بالسوق المحلية.وخلال العام الجاري، تم طرح تسع شركات، وهي "مجموعة تداول، المنجم، النايفات، العربية للتعهدات الفنية، أكواباور، حلول إس تي سي، التنمية الغذائية، ذيب لتأجير السيارات، والخريف لتقنية المياة".وتم الانتهاء من سبع شركات خلال الفترة الماضية وتداول أسهمها في السوق، بينما لا يزال طرح مجموعة تداول والمنجم قيد الإدراج وبمراحلها النهائية.وتستهدف هيئة السوق المالية طرح 20 شركة في السوق الرئيسة والموازية "نمو" خلال العام الجاري ونحو 24 شركة للعام المقبل، ما يجعل السوق في طفرة من الإدراجات.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المطروحة للاكتتاب العام، ضخت البنوك أكثر من 2.702 تريليون ريال من أجل الحصول على حصص في الشركات المطروحة، ليتجاوز حجم تغطية المؤسسات لتلك الطروحات مجتمعة 157 مرة من قيمة الطرح (15726 في المائة) البالغة 17.18 مليار ريال.وقيمة التغطية المؤسساتية للطروحات الجديدة تتجاوز القيمة السوقية لتلك الشركات، التي تبلغ 88.5 مليار ريال عند طرحها أي بزيادة 31 ضعفا، ليؤكد هذا الإقبال الواسع من فئة المؤسسات، سواء المحلية أو الدولية على الثقة بالاستثمار في السوق المحلية.ولم تعتد السوق السعودية على نسب تغطية بهذه الضخامة ولطروحات متتالية في 11 شهرا، حيث إن حجم التغطية للطروحات التسعة تعادل 90 في المائة من القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة، وهي بورصة الكويت وقطر والبحرين وعمان، وكذلك سوقا الإمارات، التي تقدر بنحو 849.4 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي.وبحسب الرصد، فإن طرح "أكواباور" سجلت أعلى نسبة تغطية من بين الطروحات، التي تمت في العام الجاري، بعد بلوغ التغطية 248 مرة (24800 في المائة)، حيث ضخت المؤسسات نحو 1.13 تريليون ريال، مقارنة بحجم الطرح البالغ 4.55 مليار ريال.في المرتبة الثانية "المنجم" من حيث نسبة تغطية المؤسسات بنحو 176 مرة و190.1 مليار ريال، مقارنة بحجم طرح بلغ 1.08 مليار ريال.أما "النايفات" فتأتي في المرتبة الثالثة من حيث نسبة تغطية المؤسسات بنحو 136 مرة، وبقيمة 161.8 مليار ريال، مقارنة بحجم طرح بلغ 1.19 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية