الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ 50

تقدم إمارة دبي لسكانها وزوراها مجموعة من عروض الألعاب النارية والإسقاط الضوئي على عدد من أشهر معالم المدينة بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً بعيد الإتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

وستتزين سماء المدينة بهذه العروض حيث تضاء كل من وجهة "ذي بوينت" وفندق "أتلانتس النخلة" يومي 2 و 3 ديسمبر من خلال عرض مذهل للألعاب النارية الساعة 8 مساءً. وتحتضن "بلوواترز" عرضا للألعاب النارية يوم 2 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً.

وبحسب "وام" تستضيف "فعالية كانتين الشاطئ" برعاية "اتصالات" - المقامة على شاطئ جميرا خلف "صن ست مول" - عرضاً مذهلاً للألعاب النارية يوم 2 ديسمبر الساعة 9 مساءً إلى جانب مجموعة من خيارات الطعام والأنشطة الترفيهية. وتحتضن "لا مير" عرضاً رائعاً للألعاب النارية يوم 3 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً.

كما يستضيف "برج العرب" مجموعة من عروض الألعاب النارية يوم 3 ديسمبر الساعة 9 مساءً .. فيما سيضاء "برواز دبي" وفندق "برج العرب" و"برج خليفة" و"عين دبي" بألوان علم الإمارات من خلال تقنية الإسقاط الضوئي يومي 2 و3 ديسمبر من الساعة 7 وحتى 11 مساء.