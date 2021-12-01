"دويتشه بنك" يتوقع أن تكون قارة أسيا المنطقة الأسرع نموا فيما يتعلق بالتمويل المستدام

أفادت وحدة إدارة الأصول في مصرف دويتشه بنك الألماني بأنه من المتوقع أن تكون قارة أسيا المنطقة الأسرع نموا فيما يتعلق بالتمويل المستدام على مدار العقد الحالي بعد

بداية بطيئة مقارنة ببقية العالم.

وقالت بريسكيلا لو، المدير المنتدب والتي ترأس إدارة الاستثمارات المستدامة في أسيا بمجموعة "دي.دبليو.إس" أمام قمة شنغهاي التي تنظمها خدمة "بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة" (بي.إن.إيه.إف.) اليوم: "أسيا سوف تكون محرك النمو .. كان هناك يقظة في أهمية التمويل المستدام خلال السنوات القليلة الأخيرة".

وزادت مبيعات الديون المستدامة، بما في ذلك السندات الخضراء وغيرها من أنواع السندات، خلال العام الجاري، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، بحسب تقديرات "بي.إن.إيه.إف."، وشكل نصيب أسيا من الإصدارات العالمية 18 % فقط.