منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ظهور متحور جديد يزيد من الغموض المحيط بالتوقعات الاقتصادية

قال لورانس بون كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يزيد من الغموض المحيط بالفعل بالتوقعات الاقتصادية، ويوضح نقص معدلات التطعيم.

وذكرت "بلومبرج" أنه على الرغم من أن المنظمة لم تذكر بصورة مباشرة متحور أوميكرون في توقعاتها الجديدة التي نُشرت اليوم، فإنها أكدت على استمرار مخاطر الجائحة، وحثت الحكومات على مواجهة انخفاض معدلات التطعيم في بعض المناطق لكي لا يوفر ذلك أرضا خصبة لسلالات مميتة.

وقال بون أثناء تقديم تقرير المنظمة في باريس: "نحن قلقون من أن يؤدي متحور أوميكرون لزيادة المستويات المرتفعة للغموض والمخاطر، وهذا قد يمثل تهديدا للتعافي".

وأضاف أن تطعيم مزيد من الأشخاص مازال يمثل أكثر الأولويات أهمية لانهاء الجائحة وأيضا مواجهة الاختلالات التي تعرقل التعافي.

وأوضح بون أن تطعيم كل شعوب العالم يتكلف 50 مليار دولار، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بمبلغ 10 تريليون دولار الذي أنفقته مجموعة الدول العشرين للحد من التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.