194 دولة تسعى للتوصل لاتفاقية بشأن الجوائح المستقبلية في 2024

من أجل استعداد أفضل للجوائح المستقبلية، تريد الدول الـ 194 الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية التوصل لاتفاقية دولية.

وخلصت الدول الأعضاء إلى ذلك بالاجماع في نهاية جلستهم الخاصة في جنيف اليوم.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة عمل المشاورات قبل الأول من مارس 2022، ولكنها لن تقدم نتائجها النهائية حتى الاجتماع السنوي للمنظمة 2024 وفقا لما ذكرت "الألمانية".