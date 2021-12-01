شركات الطيران اليابانية تعلق الحجوزات الجديدة للرحلات القادمة لمدة شهر

علقت شركات الطيران اليابانية الحجوزات الجديدة للرحلات القادمة لمدة شهر، وذلك عقب طلب الحكومة بتشديد القيود على الحدود لأقصى درجة منذ بدء جائحة كورونا.

وذكرت "بلومبرج" أن شركتي الخطوط الجوية اليابانية و ايه ان ايه هولدينجز علقتا الطلبات لجميع الرحلات القادمة لليابان، مما يعني أن اليابانيين والأجانب الذين ليس لديهم حجز بالفعل لن يتمكنوا من دخول البلاد.

ولا ينطبق الحظر على الحجوزات القائمة بالفعل أو رحلات الترانزيت، كما لن تكون هناك قيود على الراغبين في مغادرة البلاد، وفقا لما قاله مسؤول ياباني.

وقالت إن الحكومة ربما تقصر أو تمدد فترة التعليق بناء على مدى تطور وضع متحور أوميكرون.

وكانت السلطات اليابانية قد أكدت اليوم تسجيل ثاني حالة إصابة بمتحور أوميكرون.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين في الحكومة اليابانبة القول إن الحالة تعود لشخص أجنبي وصل البلاد في نهاية نوفمبر الماضي، وتأكدت إصابته بالمتحور.

وقال المسؤولون إنه تأكد إصابة الشخص بالمتحور أثناء تواجده في الحجر الصحي عقب وصوله مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.