"إتش إس بي سي العربية" تعلن نية طرح أسهم "جاهز" للاكتتاب العام الأولي والإدراج في "نمو"

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مستشار مالي، ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي، ومدير الإكتتاب، ومدير الاستقرار السعري للطرح العام الأولي المحتمل لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن نية المجموعة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الموازية (نمو) لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة مما تشكل نسبته 13 في المائة من رأس مال المجموعة.

وحصلت المجموعة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الموازية (نمو) بتاريخ 9 أغسطس 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 1,363,934 سهم عادي (تمثل 13 في المائة من رأس مال المجموعة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر2021. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.