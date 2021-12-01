النفط يصعد بأكثر 2% قبيل اجتماع لـ"أوبك" وسط مخاوف "أوميكرون"

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة اليوم، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور أوميكرون.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار بما يعادل 2.7 في المائة إلى 71.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش بعد هبوط 3.9 في المائة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.6 في المائة إلى 67.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4 في المائة أمس.

وبحسب "رويترز"، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم بعد الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، وقبل اجتماع يوم الخميس لأوبك+ التي تجمع أوبك مع حلفاء من بينهم روسيا.