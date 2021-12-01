مبادرة الاقتصاد الألماني: دول الخليج تتيح آفاق تنمية جيدة وبشكل متسارع للغاية

قال رالف فينترجيرست، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاقتصاد الألماني لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن منطقة الخليج تتيح آفاق تنمية جيدة بالنسبة للشركات الألمانية.وذكر فينترجيرست: "هناك إمكانية على أي حال، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرا إلى أن التنمية هناك تتم بشكل متسارع للغاية وبشكل مترابط مع التكنولوجيا وهو يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للصناعة الألمانية.وأضاف فينترجيرست:"هناك رغبة قوية في توسيع نطاق الاقتصادات الوطنية وتنويعها أي بالابتعاد عن النفط والتوجه نحو تحقيق مزيد من القيمة المضافة الوطنية".يأتي ذلك بمناسبة إقامة المبادرة أول مؤتمر لها عن مستقبل الخليج في أبو ظبي أمس، وكان من المفترض أن يشارك الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في هذا المؤتمر، لكنه ألغى الزيارة بسبب التطور المأساوي لجائحة كورونا في ألمانيا، ولهذا ألغى الزيارة السبت الماضي قبل وقت قصير من موعدها المحدد.وبحسب "الألمانية"، شاركت في المؤتمر شركات ألمانية كبيرة من بينها سيمنس وتيسنكروب ودي إتش إل.وأوضح فينترجيرست، أن الشركات الألمانية ترغب في الحصول على "دعم سياسي" لعملها، وقال: إن " الرغبة المعلقة على الساسة، أي على الحكومة الجديدة في ألمانيا، هي أن تهتم على نحو جيد بهذه المنطقة، إنها تلعب دورا رئيسا بالنسبة لإفريقيا والشرق الأقصى، ويجب أن نراعي أن يكون لنا تمثيل قوي هناك".في الوقت نفسه، أشار فينترجيرست إلى أنه لا توجد اتفاقية تجارية عمليا في الوقت الراهن "وإذا أمكن إبرام اتفاقية تجارة معقولة، فإن ذلك سيكون بمنزلة إشارة قوية مفادها أننا نأخذ الأمر بجد".وذكر فينترجيرست، أن فاتورة الصادرات الألمانية إلى منطقة الخليج وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 18 مليار دولار لافتا إلى أن هذه المنطقة تعد سابع أكبر وجهة تصدير للاقتصاد الألماني خارج أوروبا.وتابع فينترجيرست، أن الصادرات الألمانية إلى الإمارات وحدها زادت بنسبة 10 في المائة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.ورأى فينترجيرست، أن منطقة الخليج ليست موضع اهتمام بالنسبة لشركات الطاقة وحسب، بل كذلك لمجالات أخرى، مثل: النقل واللوجستيات والخدمات والصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية والمنتجات المعتمدة على التكنولوجيا في المجال الطبي.ووصف فينترجيرست مكانة الشركات الألمانية في الخليج بأنها ممتازة، وقال: "أعتقد أن ما يقدره الناس فينا هو المصداقية التي تنتهجها الشركات الألمانية، قد أتينا لنبقى ولنشيد شيئا".