«نمو» تضيف 194 نقطة بتداولات قيمتها 39 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية «نمو» 194 نقطة بنحو 0.87 في المائة لتغلق عند 22526 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 64 في المائة بنحو 71 مليون ريال لتصل إلى 39 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 67 في المائة بنحو 1.8 مليون سهم لتصل إلى 868 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 43 في المائة بنحو 2.2 ألف صفقة لتصل إلى 2.9 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "فش فاش" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 259.80 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 105.80 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بنحو 2.1 في المائة ليغلق عند 66.80 ريال. بينما تراجع سهما "سمو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 57.20 ريال، و"جروب فايف" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 39.20 ريال واستقرت البقية. وكان الأعلى تداولا سهم "جروب فايف" بقيمة 25 مليون ريال، يليه سهم "إنماء الروابي" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بقيمة 2.6 مليون ريال.