وتصدر الأسهم المرتفعة "فش فاش" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 259.80 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 105.80 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بنحو 2.1 في المائة ليغلق عند 66.80 ريال. بينما تراجع سهما "سمو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 57.20 ريال، و"جروب فايف" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 39.20 ريال واستقرت البقية. وكان الأعلى تداولا سهم "جروب فايف" بقيمة 25 مليون ريال، يليه سهم "إنماء الروابي" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بقيمة 2.6 مليون ريال.
«نمو» تضيف 194 نقطة بتداولات قيمتها 39 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "فش فاش" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 259.80 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 105.80 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بنحو 2.1 في المائة ليغلق عند 66.80 ريال. بينما تراجع سهما "سمو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 57.20 ريال، و"جروب فايف" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 39.20 ريال واستقرت البقية. وكان الأعلى تداولا سهم "جروب فايف" بقيمة 25 مليون ريال، يليه سهم "إنماء الروابي" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بقيمة 2.6 مليون ريال.
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