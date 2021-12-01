تباشير بانتهاء مشكلات الإمدادات الأمريكية .. انخفاض الحاويات المتكدسة في الموانئ 40 %

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وممثلون عن شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة أن مشكلات الإمدادات التي تعانيها البلاد منذ الصيف بدأت بالتحسن، مشددين على أن حركة الاستهلاك تسجل ارتفاعا مع اقتراب موسم العطلات.وبحسب "الفرنسية"، قال بايدن في تصريح أدلى به في البيت الأبيض إن البلاد سجلت "تقدما" في مجال الخدمات اللوجستية، مؤكدا حدوث انخفاض "بأكثر من 40 في المائة" في تشرين الثاني (نوفمبر) في عدد الحاويات التي تنتظر على أرصفة الموانئ لأكثر من ثمانية أيام لتفريغها.بدورها قالت ميج هام، رئيسة سلسلة "فود لاين" لمتاجر السوبرماركت، وقد وقفت بجانبها إن "لدينا ما يكفي من البضائع" لملء الرفوف.من جهته، قال دوج ماكميلون رئيس شركة التوزيع العملاقة "وولمارت" إن هناك "الكثير من التقدم" في تسليم المنتجات، منوها بالمبادرات التي أطلقها البيت الأبيض لتسريع أنشطة الموانئ على وجه الخصوص.وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو "نعتقد أننا سنحظى بموسم عطلات رائع".وبحسب شركة ماستركارد للدفع بالبطاقات المصرفية فقد سجلت المبيعات في الجمعة الماضي، يوم التنزيلات الشهير في الولايات المتحدة، قفزة بنسبة 30 في المائة مقارنة باليوم نفسه قبل عام.وتسببت جائحة كوفيد - 19 باضطرابات في سلسلة التوريد العالمية ومن ثم بتأخير وصول البضائع والسلع إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار.وأثارت هذه المشكلة قلقا مع اقتراب حلول يومي الميلاد ورأس السنة بعدما توقع خبراء حصول نقص في البضائع خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا على الاستهلاك.وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) وسط مخاوف من تزايد تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كوفيد - 19.وبحسب "رويترز"، قالت مؤسسة كونفرنس بورد أمس، إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى قراءة عند 109.5 نقطة هذا الشهر من 111.6 في تشرين الأول (أكتوبر).وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 111.0 نقطة.وأجري المسح قبل اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون الذي أعلن عنه علماء في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.وأظهر مؤشر أدوبي للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت حتى التاسعة مساء بالتوقيت من يوم "اثنين الإنترنت".وتتوقع أدوبي أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار، كما تتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساء و11 مساء بالتوقيت المحلي.يأتي ذلك في وقت حذر فيه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أمس من أن مخاطر "تواصل ارتفاع معدل التضخم" ازدادت، مشيرا إلى أن المؤسسة ستنظر في إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقررا.وفي حين توقع باول تراجع التضخم العام المقبل، قال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن الوقت قد حان لـ"إسقاط" مصطلح "الموقت" لدى توصيف الارتفاع في الأسعار.وأكد رئيس مجلس الاحتياطي أن كلمة "عابرة" لم تعد الوصف الأكثر دقة للمعدل الحالي المرتفع للتضخم.وأثناء الجلسة، سئل باول بشأن استخدامه المتكرر لهذا الوصف للفترة التي من المتوقع أن يبقى فيها التضخم مرتفعا، فأجاب قائلا إن من الأفضل التوقف عن استخدام تلك الكلمة.وقال إنه سيكون من المناسب أن ينظر البنك المركزي الأمريكي في تسريع إنهاء برنامجه الضخم لمشتريات السندات بالنظر إلى قوة الاقتصاد ومعدل التضخم المرتفع.وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامجه لشراء السندات في وقت سابق هذا الشهر وأعلن عن جدول زمني لتخفيضه بحيث ينتهي في نحو منتصف العام المقبل، لكن محللين كثيرين يتوقعون أن يعيد النظر في ذلك الإطار الزمني في اجتماعه الشهر المقبل.وأوضح جيروم باول أن تقريرا بشأن عملة رقمية للبنك المركزي من المنتظر أن يصدر في الأسابيع المقبلة.وأضاف أن التقرير كان من المتوقع أن يصدر في صيف هذا العام لكنه تأجل بسبب حرص مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن يكون دقيقا. وقال إن التقرير سيكون جاهزا في "الأسابيع المقبلة".وكان باول قد ذكر في إفادة نشرت الإثنين إن المتحورة أوميكرون لكوفيد يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل وتزيد من الشكوك بشأن التضخم.وأقر باول بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة "ستستمر لفترة طويلة العام المقبل".وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام الذي أكد مرارا أنه مؤقت.وفي حين أكد أن الاقتصاد الأمريكي "استمر في الازدهار"، أشار إلى أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة دلتا في الخريف.وأضاف جيروم باول أن "الارتفاع الأخير في إصابات كوفيد - 19 وظهور المتحورة أوميكرون يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد من الشكوك بشأن التضخم".وتابع أن "المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، ما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد".وأشار باول إلى أن التضخم "أعلى بكثير" من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، إذ يشير المقياس الذي يعتمده الاحتياطي إلى بلوغه 5 في المائة على امتداد 12 شهرا حتى تشرين الأول (أكتوبر).ولفت إلى أن "مشكلات سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، ولا سيما على السلع. كما أن الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم إلى الارتفاع".وبينما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع "انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل مع انحسار الاختلالات في العرض والطلب"، أقر باول بأن اتجاه السوق "يصعب توقعه".وتعهد باول باستخدام جميع أدوات البنك المركزي لدعم الانتعاش و"منع أن يتحول ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ".