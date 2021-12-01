السلالة الجديدة تثير مخاوف إزاء تعافي الاقتصاد العالمي .. الخبراء يراجعون توقعاتهم

فيما كان يتجه إلى التعافي من التداعيات المدمرة لوباء كوفيد - 19، تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر.

وانتشرت المتحورة الجديدة التي أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشافها في جنوب إفريقيا قبل أقل من أسبوع في قارات العالم، ما دفع بعشرات الدول إلى فرض قيود على السفر.

وبحسب "الفرنسية"، ستعتمد شدة الأثر الاقتصادي على مدى خطورتها ومدى فاعلية اللقاحات المتوافرة لمواجهتها.

لكن حتى مع أخذ السيناريوهات الأكثر تفاؤلا في الحسبان، يراجع خبراء الاقتصاد توقعاتهم لعام 2022 باتجاه خفضها.

ويصر صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نموا 4.9 في المئة للعام المقبل، منذ أشهر، على أن فيروس كورونا ومتحوراته لا يزالان مصدر التهديد الرئيسي.

وقال جريجوري داكو كبير خبراء الاقتصاد في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" المتخصصة، إن الأثر الاقتصادي قد يكون "متواضعا"، في حدود 0.25 نقطة مئوية على النمو العالمي 2022 إذا كانت "أعراض أوميكرون خفيفة نسبيا" وكانت اللقاحات "فاعلة".

وفي أسوأ السيناريوهات حيث تكون أوميكرون خطيرة جدا وتتسبب في إعادة إغلاق جزء كبير من اقتصادات العالم، قد ينخفض النمو في 2022 إلى نحو 2.3 في المائة، مقارنة بـ4.5 في المائة، وفق توقعات "أكسفورد إيكونوميكس" قبل ظهور المتحورة.

وفي سيناريو مماثل، ليس من المؤكد أن الحكومات التي جمعت تريليونات الدولارات من المساعدات منذ بداية الوباء، ستكون على استعداد لإطلاق حزم جديدة للانتعاش الاقتصادي، خصوصا إذا كانت اللقاحات متاحة، وفق داكو.

من جانبه، قال إريك لوند خبير الاقتصاد في منظمة "ذي كونفرنس بورد" غير الحكومية، إن تلك المعطيات "ستكون أساسية لطريقة تأثيرها (أوميكرون) على الاقتصاد العالمي وسلوكيات الناس".

وإضافة إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء المتحورة الجديدة، فإن الخوف من العدوى قد يدفع الناس إلى الحد من سفرهم ونشاطاتهم الاقتصادية، مثل الذهاب إلى المطاعم وتقليل الاستهلاك، ما سيؤثر بدوره في النمو، بحسب لوند.

وهناك خطر آخر يتمثل في تفاقم أزمة سلاسل الإمدادات العالمية. وأوضح لوند أن "عددا كبيرا من الشحنات الجوية يخزن بشكل أساسي في طائرات الركاب"، مضيفا "لذلك، إذا كان هناك إلغاء رحلات وانخفاض في الطلب على الرحلات الجوية التجارية، سيظهر خطر تقييد المسار التجاري" الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم ضغوط التضخم فيما تصبح السلع أكثر ندرة. إلى جانب ذلك، فإن موجة من المتحورة أوميكرون "قد تتسبب في تسريح بعض العمال مؤقتا وثني آخرين عن العودة، ما يفاقم أزمة نقص اليد العاملة الحالية"، وفق نيل شيرينج خبير الاقتصاد من "كابيتال إيكونومكس".

وأثارت أوميكرون قلقا أكثر من أي متحورة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبين أنها أشد عدوى من متحورات كوفيد - 19 السابقة.

ورغم ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "لا داعي للهلع" حتى لو أغلقت الولايات المتحدة حدودها أمام المسافرين من منطقة جنوب إفريقيا حيث اكتشفت المتحورة.

أما بالنسبة إلى مصنعي اللقاحات، فأعربت أسترازينيكا وفايزر/ بايونتيك وموديرنا ونوفافاكس، عن ثقتها بقدرتها على مكافحة المتحورة أوميكرون.

من ناحية أخرى، فإن التهديد الذي تمثله متحورة أكثر خطورة، سيعقد مهمة البنوك المركزية التي قد "تؤجل خططها لرفع أسعار الفائدة حتى تصبح الصورة أكثر وضوحا"، بحسب شيرينج.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 كانون الأول (ديسمبر)، إضافة إلى اجتماعات أخرى، بما فيها للبنك المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا في اليوم التالي.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن الأمر سيستغرق أسابيع قليلة قبل أن يعرف مصنعو الأدوية معظم ما يحتاجون إلى معرفته حول المتحورة الجديدة.

وفي غضون ذلك، "عدم اليقين مدمر"، وفق داكو الذي أضاف "في كل مرة نعود فيها إلى جو من عدم اليقين والخوف، يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي".

والإثنين، حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، من أن أوميكرون تمثل خطرا على الاقتصاد الأمريكي الذي يعد مع اقتصادي الصين والاتحاد الأوروبي، أحد المحركات التي تقود الاقتصاد العالمي.