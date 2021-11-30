الولايات المتحدة تتجه لإلغاء التحفيز لمواجهة التضخم

حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الثلاثاء من أن مخاطر "تواصل ارتفاع معدّل التضخم" ازدادت، وأشار إلى أن المؤسسة ستنظر في إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقررا.

وبعدما وصف على مدى أشهر ارتفاع معّدل التضخم من جراء الاضطرابات في سلاسل الإمداد والنقص في المواد الغذائية واليد العاملة بأنه "موقت"، قال باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن الوقت قد حان لـ"إسقاط" هذا المصطلح لدى توصيف الارتفاع في الأسعار.

ويستهدف الاحتياطي الفدرالي تضخّما بنسبة اثنين بالمئة، إلا أن المعدّل ارتفع إلى خمسة بالمئة على 12 شهرًا حتى أكتوبر.

وقال باول "من الواضح أن مخاطر تواصل ارتفاع معدّل التضخم ازدادت"، لكنّه أشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي "سيستخدم وسائله المتاحة لضمان عدم ترسخ المعدل المرتفع للتضخم".

وباشر الاحتياطي الفدرالي التخلي عن التدابير التحفيزية المتّخذة لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، علما بأن باول سبق أن أشار إلى أن صنّاع القرار يمكن أن يتريثوا قبل زيادة أسعار الفائدة على القروض، واعتبر أن مشاكل الإمداد ستحل في الأشهر المقبلة.