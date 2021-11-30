خلال سبتمبر.. إنتاج النفط الأمريكي يهبط 380 ألف برميل يوميا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريره الشهري الصادر اليوم إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدةهبط بمقدار 380 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي إلى 10.809 مليون برميل يوميا، من رقم معدًل بلغ 11.189 مليون برميل في أغسطس.

وجاء الانخفاض بينما تراجع الإنتاج من المنطقة البحرية في خليج المكسيك بمقدار 464 ألف برميل يوميا، وهو ما غطى على زيادات من الحقول البرية، وحسب بيانات التقرير هبطت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 2.667 مليون برميل يوميا في سبتمبر مقارنة مع 2.996 مليون برميل يوميا في آغسطس وبترتاجع بلغ 329 ألف برميل يوميا.