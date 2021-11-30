"نماء للكيماويات" تبيع أسهم الخزينة بقيمة 5.9 مليون ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات أنه بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 8\9\2021م والخاص ببيع أسهم الخزينة والبالغ عددها 165,406 سهم، أكملت الشركة بتاريخ 29\11\2021م بيع كامل الكمية المتبقيه لديها من أسهم الخزينة المشتراه سابقاً لصالح برنامج منحة أسهم للموظفين، وعليه تعلن الشركة النتائج النهائية لعملية البيع.

وففق التالي:

- تاريخ بيع الأسهم 1443-04-24 الموافق 2021-11-29

- عدد الاسهم المباعة 165406

- قيمة الأسهم المباعة 5927533.49

- متوسط سعر البيع لكل سهم 35.84

- قيمة الأرباح (الخسائر) المتحققة من بيع الأسهم: ليس لهذه العملية أية تأثير على أرباح وخسائر الشركة للفترة بناء على المعايير المحاسبية المعتمدة، حيث سيعكس الأثر المالي للبيع في بند الأرباح المبقاه من ضمن حقوق الملكية بقيمة 3 مليون ريال.

قرر مجلس إدارة الشركة بيع كامل الكمية المتبقية من اسهم الخزينة وذلك لإنتهاء البرنامج وعدم إستخدام أي من الكميات المتبقية منذ العام 2016م. علماً بأنه تم إكتمال عملية البيع بتاريخ 29\11\2021