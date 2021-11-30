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أخبار الشركات- محلية

"بنان" توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بقيمة تجاوزت 32 مليون ريال

"بنان" توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بقيمة تجاوزت 32 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة بنان العقارية اليوم عن توقيع اتفاقية تسهيلات إئتمانية ( متوافقة مع الضوابط الشرعية ) مع بنك الرياض بتاريخ 1443-04-25 الموافق 2021-11-30، وتبلغ قيمة التمويل 32,500,000 ريال سعودي.
وتكون مدة التمويل 7 سنوات.
يذكر بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن عقارين للشركة. بالإضافة الى سند لأمر بقيمة 32,500,000 ريال.
علما بأن الهدف من التمويل التوسع في الاستثمار العقاري.

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