"بنان" توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بقيمة تجاوزت 32 مليون ريال

أعلنت شركة بنان العقارية اليوم عن توقيع اتفاقية تسهيلات إئتمانية ( متوافقة مع الضوابط الشرعية ) مع بنك الرياض بتاريخ 1443-04-25 الموافق 2021-11-30، وتبلغ قيمة التمويل 32,500,000 ريال سعودي.

وتكون مدة التمويل 7 سنوات.

يذكر بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن عقارين للشركة. بالإضافة الى سند لأمر بقيمة 32,500,000 ريال.

علما بأن الهدف من التمويل التوسع في الاستثمار العقاري.