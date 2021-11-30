"الخليج للتدريب" توقع عقدا بـ 105 ملايين ريال لتجهيز مركز الاتصال في "التجارة"

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم اليوم عن ترسية وتوقيع عقد مشروع مع وزارة التجارة بقيمة 105 ملايين ريال.

يأتي ذلك إثر منافسة مشروع مركز الاتصال والتواصل الموحد التابع لمبادرة تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة، فقد تم ترسية وتوقيع عقد المشروع اليوم بين وزارة التجارة و شركة الخليج للتدريب والتعليم.

وستقوم الشركة بتجهيز وتشغيل مركز الاتصال والتواصل الموحد التابع لمبادرة تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة. علما بأن مده العقد 42 شهرا ميلاديا من تاريخ الاشعار بالبدء في العمل. وسيظهر الاثر المالي لهذا العقد خلال 2022 وما بعده.