3 مليارات ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي.. 15.1%منها على "مصرف الراجحي"

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 2.99 مليار ريال، حيث تمت على 64.6 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 28 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 10.5 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم مصرف الراجحي حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة تجاوزت 454.2 مليون ريال تمثل 15.1 في المائة من تداولات المزاد، تلاه صفقات على أسهم "أرامكو السعودية" والتي بلغت 229.2 مليون ريال تمثل 7.6 في المائة، ثم صفقات على أسهم البنك الأاهلي السعودي وشركة سابك بتداولات بلغت 226.6 و204.1 مليون ريال.

وكانت "إم إس سي آي" المزود العالمي للمؤشرات قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها النصف سنوية لمؤشراتها، حيث تم تنفيذ التغيرات اليوم.