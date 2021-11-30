النفط يتراجع بفعل الشكوك من فاعلية اللقاحات لمواجهة "أوميكرون" .. "برنت" عند 71.6 دولارا

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها اليوم لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون.

وقال رئيس شركة مودرنا للأدوية لصحيفة فاينانشال تايمز إن من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة أوميكرون بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.

وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار أي بنسبة 2.5 في المائة إلى 71.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار أي بنسبة 2.3 في المائة إلى 68.34 دولار للبرميل.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12 في المائة يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.