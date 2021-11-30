النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين يعود للنمو .. ارتفع أكثر من التوقعات

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني إلى النمو خلال الشهر الحالي حيث أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.1 نقطة.

تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.6 نقطة مقابل 49.2 خلال أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 52.3 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.2 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال الشهر السابق.