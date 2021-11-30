«ناسا»: مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض

أعلنت وكالة ناسا أن كويكبا يبلغ قطره 131 مترا، يعرف باسم 1994 WR12، مر من المسار المداري للأرض، أمس.ووفقا لسجل "ناسا"، فإن مرور الكويكب يعد "اقترابا وشيكا" من الأرض.ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة الفضاء الأمريكية أن الكويكب مر عبر المسار المداري الأرضي بين الساعة 4:30 والخامسة مساء، أمس، "بين الساعة 00:30 و01:00 بتوقيت جرينتش"، بسرعة تصل إلى 8.8 كيلومتر/ ثانية.واكتشفت صخرة الفضاء "الوحشية"، التي يصل حجمها إلى ما يزيد قليلا على من ملعب كرة القدم الأمريكية، من قبل عالمة الفلك الأمريكية كارولين إس شوميكر في مرصد بالومار في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1994.وأدرج في 2016 الكويكب ضمن قائمة مخاطر التأثير في الأرض من قبل مركز الدفع النفاث JPL، التابع لوكالة ناسا، لدراسات الأجسام القريبة من الأرض CNEOS، ولكن بعد عدة ملاحظات تمت إزالته من قائمة المراقبة الخاصة بهم.ويقدر علماء الفلك التابعون لوكالة ناسا، أن هناك احتمالا واحدا من كل 9090 أن يضرب الكويكب الأرض قبل 2109. وفي حالة اصطدام 1994 WR12 بالأرض، فإن التأثير سينتج طاقة تعادل 77 ميجا طن من مادة "تي إن تي" - أقوى مرة ونصف من قنبلة القيصر، أكبر سلاح نووي وقع اختباره على الإطلاق.ونحن بأمان الآن، وفقا للعلماء، على الرغم من أنه من المتوقع أنه مر 1994 WR12، بالأرض على مسافة 3.8 مليون ميل، أي ما لا يقل عن 6.1 مليون كيلومتر، أو نحو 16 ضعف المسافة إلى الأرض من القمر.