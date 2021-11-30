غرفة أخبار أوروبية من 16 وكالة أنباء

خصصت المفوضية الأوروبية نحو 1.8 مليون يورو (مليوني دولار) للمساعدة على تأسيس "غرفة أخبار أوروبية" تضم 16 وكالة إخبارية.وقال تيري بريتون؛ المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية الأوروبية، خلال فعالية في بروكسل، أمس، إن هذه ستكون "أول فضاء غرفة إخبارية أوروبية شاملة، وستسمح للصحافيين بتقديم تقاريرهم بصورة مشتركة بشأن الشؤون الأوروبية وتعزيز روح التعاون" وفقا لـ"الألمانية".وأفادت المفوضية بأنه سيتم استخدام التمويل، بين أمور أخرى، لتمويل مزيد من التدريب في الغرفة الاخبارية، وموقع إلكتروني جديد متعدد اللغات، يضم نصوصا مختارة تتعلق بموضوعات خاصة بالاتحاد الأوروبي من الوكالات الإخبارية المشاركة.وتتولى وكالة الأنباء الألمانية تنسيق المشروع، والوكالات المشاركة الأخرى، هي: فرانس برس، ووكالة أنباء أنسا الإيطالية، ووكالة أنباء بيلجا البلجيكية، ووكالة الأنباء النمساوية، ووكالتا إفي وأوروبا برس الإسبانيتان. كما تشارك في المشروع وكالات من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل وكالة الأنباء الألبانية "إيه تي إيه" أو وكالة تانيوج الصربية.وقال بيتر كروبش؛ رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الألمانية، "عندما تستخدم 16 وكالة إخبارية من 15 دولة، لكل منها وجهة نظرها الوطنية بشأن أوروبا، غرفة إخبارية مشتركة في بروكسل، سيستفيد الجميع من تنوع وجهات النظر. وهذا العمل المشترك سيعزز من الجودة الصحافية".وأضاف، أن هذه المبادرة ستشمل التدريب والفعاليات والبنية التحتية لغرفة الأخبار، مثل التكنولوجيا وتدفق الأخبار.وقال كروبش؛ في بيان مكتوب، "في ظل مفهوم غرفة الأخبار الأوروبية، من المهم بصورة خاصة بالنسبة إلينا أن تلتزم جميع الأطراف بصحافة حرة، ومستقلة".ومن الممكن أن يبدأ المشروع في كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن تصبح غرفة الأخبار جاهزة للعمل في منتصف العام المقبل.