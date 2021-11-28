الموارد البشرية: نبحث مع الفلبين عن ما نشر حول التعليق المؤقت لطلبات الاستقدام للعمالة المنزلية إلى المملكة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر في بعض وسائل الإعلام الفلبينية حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية الجديدة إلى المملكة.



وأشارت الوسائل بأن السبب يعود إلى خلاف بين عاملات من الجنسية الفلبينية وأحد المواطنين، وعلى ذلك وضحت الوزارة بأنه تم معالجة الخلاف في وقته وإعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.







