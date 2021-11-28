"الصحة العالمية" تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة وتبني مقاربة علمية

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم، وقالت في بيان اليوم إنها تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة، داعية الدول إلى تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر.



وأضافت من المهم دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم.



وقالت منظمة الصحة العالمية وفقا لما أوردته "رويترز" إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) أشد عدوى مقارنة بمتحور سارس كوف-2 أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.



وأضافت البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب إفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون.



وأوضحت المنظمة أنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات، مضيفة ليس هناك معلومات حاليا تشير إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.



وأضافت الإصابات الأولية المسجلة في دراسات جامعية تفيد بأن إصابة الأفراد الأصغر سنا بالمرض تميل إلى الاعتدال أكثر، لكن فهم مستوى شدة متغير أوميكرون سيستغرق أياما أو عدة أسابيع.



إلى ذلك دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء اليوم الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا إلى رفعها في شكل فوري وعاجل، معتبرا أن الاجراء يفتقر إلى مبرر علمي.