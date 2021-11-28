1.69 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أكتوبر

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 1.69 تريليون ريال، مقابل 1.745 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) السابق له، متراجعة 3.2 في المائة، بما يعادل 55.1 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن تراجع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من تراجع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 38.6 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 0.9 في المائة، بما يعادل 15.7 مليار ريال، بعد أن كانت 1.67 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.5 في المائة "16.8 مليار ريال"، لتبلغ 1.12 تريليون ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 1.137 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 66.2 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 472.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 511.4 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 7.5 في المائة، بما يعادل نحو 38.6 مليار ريال.

بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.493 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.446 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) السابق له، بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة بما يعادل 47 ريالا.

كما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 81.7 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 81.4 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة بما يعادل 267 مليون ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية العام الماضي 2020 نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019. فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.

وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.



وحدة التقارير الاقتصادية