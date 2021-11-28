تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل مالي إلى نهاية يناير المقبل

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31/1/2022.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين بإذن الله وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

كما أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج على النحو التالي :

1 - تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى 31/1/2022 باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي اللقاح داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

2 - تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى 31/1/2022.