الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها على تراجع حاد و"تاسي" دون 11 ألف نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم الأحد بنحو 5.3 في المائة والتي تعادل 631 نقطة ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 10700 نقطة، ويعد تراجع السوق خلال مطلع التعاملات هو الأكبر منذ منذ مايو 2020.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين في جلسة نهاية الأسبوع الماضي حيث أثارت سلالة كوفيد-19 الجديدة مخاوف بشأن تباطؤ الطلب مع زيادة العرض.

كذالك شهدت الاسواق المالية عمليات بيع واسعة حيث هوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية مابين 4 و3 في المائة حينها.

ويأتي تراجع السوق بضغط من هبوط أسهم "البنوك" و"البتروكيماويات"، وكذلك "الطاقة" خلال مطلع التعاملات.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو شركة واحد فقط باللون الأخضر مقابل 196 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 6 شركات على ثبات.