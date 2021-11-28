شركة تابعة لـ"سيسكو" تستحوذ على مجموعة "إليت"

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن استحواذ احدى شركاتها التابعة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (والتي تمتلك فيها سيسكو ما نسبته 76% من رأس المال) على مجموعة ("إليت") وذلك من خلال شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة ("جرين دوم") المملوكة لشركة لوجي بوينت بنسبة 31.7%.

واستحوذت شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة على 100% من راس المال لمجموعة إليت.

وتمت صفقة الاستحواذ بتاريخ 25 نوفمبر 2021م الموافق 1443/4/20ه، حيث استثمرت لوجي بوينت مبلغ 58 مليون ريال من خلال شركة جرين دوم للاستثمارات.

وسيظهر الأثر المحاسبي للصفقة في القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو في الربع الرابع لعام 2021 من خلال شركتها التابعة لوجي بوينت