"مهارة": السماح بالقدوم المباشر إلى السعودية من 6 دول يساهم إيجابيا على أعمال ونمو الشركة

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية بالإشارةإلى قرار وزارة الداخلية بتاريخ 22 /04 /1443هـ الموافق 27 /11 /2021 م والمتضمن السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان ، جمهورية البرازيل ، جمهورية فيتنام ، جمهورية مصر ، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م ، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وتود أن توضح الشركة بأن هذا القرار سيساهم إيجابيا على أعمال ونمو الشركة خصوصاً أن بعض هذه الدول تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للقوى العاملة وتتوقع أن تظهر نتائجه بدأً من الربع الأول من العام 2022 م.