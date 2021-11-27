الكويت توقف الطيران المباشر من 9 دول إفريقية بسبب سلالة جديدة

نقل مركز التواصل الحكومي عن مجلس الوزراء الكويتي قراره اليوم السبت بإيقاف رحلات الطيران المباشرة من تسع دول إفريقية بسبب السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا، باستثناء طائرات الشحن، اعتبارا من الأحد.

وأضاف المجلس أن هذه الدول هي جنوب أفريقيا، ونامبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي،وموزمبيق،وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا،وملاوي، وذلك بحسب رويترز.

وقال إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوما على الأقل.